Shaman King: annunciata una mostra speciale per festeggiare i 20 anni del manga

Negli ultimi mesi del 2018, Shaman King, l'incredibile manga del maestro Hiroyuki Takei, è tornato nelle edicole con i nuovi capitoli di Shaman King The Super Star. Recentemente poi, per festeggiare i 20 anni compiuti dall'opera, è stato annunciato che si terranno una serie di mostre giapponesi dove verrà mostrato del materiale inedito.

La notizia è stata diffusa in primis dal sito web dedicato al manga, e successivamente resa pubblica da Crunchyroll. La prima mostra si terrà al centro commerciale Tokyo Solamachi dal 23 novembre al 4 dicembre, e saranno mostrati contenuti originali, bozze dell'autore, alcuni character design scartati e dei prodotti di merchandise esclusivi.

Subito dopo la prima tappa, l'evento si sposterà per un veloce tour giapponese, passando per Osaka dal 22 al 28 gennaio 2020 e Aomori dal 29 prossimo aprile al 10 maggio. Secondo l'autore, la mostra sarà anche una bellissima occasione per riunire tutti i fan del suo lavoro.

Shaman King è una serie di fumetti molto conosciuta in Giappone, pubblicata dal 1998 al 2004. La serie fu interrotta prematuramente con subito dopo la diffusione del trentaduesimo Volume ed è tornata dopo un lungo stop con un nuovo arco narrativo.

