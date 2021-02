Shaman King: arriva la conferma di Motoko Kumai nei panni di Joco

Il sito ufficiale dell’adattamento animato del manga di Hiroyuki Takei, Shaman King,ha rivelato che Motoso Kumai farà ritorno nell’anime nel ruolo di Coco (Chocolove) McDonell, uno sciamano americano che aspira a diventare il comico numero uno al mondo.

Sono stati annunciati anche altri membri del cast:

Yōko Hikasa (Yoh Asakura)

Katsuyuki Konishi (Amidamaru)

Megumi Hayashibara (Anna Kyōyama)

Inuko Inuyama (Manta Oyamada)

Romi Park (Tao Ren)

Kousuke Takaguchi (Bason)

Masahiko Tanaka (Ryunosuke Umemiya)

Wataru Takagi (Tokagerō)

Yūji Ueda (Horohoro)

Megumi Nakajima (Kororo)

Michiko Neya (Tao Jun)

Tour Sakurai (Lee Pailong)

Nana Mizuki (Tamao Tamamura)

Tokumu Miyazono (Ponchi)

Noriaki Kanze (Konchi)

Takehito Koyasu (Faust VIII)

Masakazu Morita (Mosuke)

Minami Takayama (Hao Asakura)

Rina Hidaka (Pirika)

Yoko Soumi (Lyserg Diethel)

Joji Furuta (The Seven Deadly Sins: Revival of The Commandments, Uta no Prince Sama Maji Love Kingdom, Double Decker! Doug & Kirill, ēlDLIVE) dirigerà il nuovo anime alla Bridge (Fairy Tail, The Royal Tutor). Shoji Yonemura (franchise di Pokémon, Wave, Listen to Me!) sarà ncaricato degli script della serie. Satohiko Sano (Heybot!, Welcome to Demon School, Iruma-kun, Talentless Nana) si occuperà del character design dei personaggi. Yuki Hayashi (My Hero Academia, Haikyu!!) comporrà le colonne sonore, con King Record come produttore musicale. Masafumi Mima sarà l’audio director.

L’anime andrà in onda su TV Tokyo e i suoi canali in aprile, e adatterà i 35 volumi della nuova versione del manga, che ha iniziato la sua pubblicazione in Giappone su Kodansha il 17 giugno. Shaman King ha debuttato su Weekly Shonen Jump di Shueisha nel 1998. La serie è stata improvvisamente interrotta nel 2004, anche se la ristampa del manga del 2009 ha rivelato il “vero finale”.

