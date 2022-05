Shaman King, arrivano gli ultimi episodi su Netflix: data di uscita e trailer

Sono passati un paio di decenni dall'ultima volta che Shaman King ha fatto capolino nelle TV giapponesi con un anime. Hiroyuki Takei non ha mai finito di lavorare su questo progetto con vari manga sequel e spin-off, ma nel 2021 è stata presa la decisione di lavorare sul remake dell'anime di Shaman King.

Dopo un anno di messa in onda, in Giappone il remake è giunto a conclusione. Nel resto del mondo però mancano ancora diversi episodi, che saranno a breve resi disponibili su Netflix. Il portale, che finora ha caricato gli episodi a pacchetti ogni trimestre circa, ha svelato importanti novità per Shaman King.

Il colosso dello streaming ha reso pubblico il trailer del finale di Shaman King, con le ultime puntate che arriveranno il 26 maggio 2022 su Netflix. È tempo quindi di vedere in azione per l'ultima volta Yoh Asakura che sta giungendo alle fasi finali del torneo degli sciamani, e a questo punto sarà inevitabile lo scontro con il gemello malvagio Hao. Insieme a lui ci saranno gli altri personaggi come Anna, Manta e tanti altri che sono rimasti al suo fianco e lo faranno fino all'episodio numero 52.

La storia però non finisce qui dato che è stato già annunciato che Shaman King riceverà un sequel anime.