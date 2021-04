Shaman King: Ascoltiamo l'opening e l'ending del remake dello studio Bridge

Abbiamo visto il nuovo poster dedicato a Shaman King, nel frattempo lo studio Bridge ha condiviso con i numerosi fan dell'anime le canzoni che potremo sentire durante la sigla di apertura e chiusura dello show.

In calce alla notizia trovate i due tweet condivisi dall'account ufficiale della serie animata, in cui sono presenti i brani che introdurranno e chiuderanno le attese puntate del remake di Shaman King. La canzone di apertura si intitola "Soul Salvation" ed è stata interpretata da Megumi Hayashibara, artista che ha scritto anche il testo del brano, mentre la musica è ad opera di Takahashi Gou. Le puntate dell'opera che ci racconterà la storia di Yoh Asakura invece si concluderanno con un altro pezzo intitolato "#Bokunoyubisaki", in cui è presente la voce della stessa cantante del brano di apertura, mentre la composizione è stata affidata a Yoda Takeru. I due messaggi hanno riscosso un notevole successo, entrambi le canzoni infatti sono state ascoltate da più di 100 mila utenti, che hanno condiviso sulla celebre piattaforma social la loro soddisfazione.

Come avete potuto leggere in una precedente notizia, la prima stagione di Shaman King sarà disponibile nel 2021 su Netflix, mentre in Giappone è già andata in onda la prima puntata del remake prodotto dallo studio Bridge.