Shaman King: l'autore festeggia il ventesimo anniversario con un'illustrazione inedita

Continuano i festeggiamenti per i venti anni della celebre opera ideata da Hiroyuki Takei. Dopo l'annuncio di una mostra dedicata a Shaman King, i fan della serie possono vedere un'illustrazione inedita disegnata dall'autore in cui sono presenti tutti i protagonisti del manga.

Troviamo quindi Yoh, Anna, Tao, Ryserg, Manta, Jeanne e gli altri, in questi tweet promozionali per la mostra che si terrà a breve, in particolare dal prossimo 23 novembre fino al 4 dicembre a Tokyo, esattamente nel complesso Tokyo Solamachi nel quartiere di Oshiage. Se state programmando delle vacanze in Giappone e siete dei grandi appassionati delle avventure di Yoh Asakura potrete fare un salto e ammirare schizzi e bozzetti preparatori del manga interrotto prematuramente dopo 32 volumi, inoltre tutti i partecipanti riceveranno dei regali a tema.

Come potete vedere dai messaggi presenti in calce alla notizia, i tweet hanno fatto subito il giro del web, ricevendo in pochissimo tempo più di ottomila Like, numeri importanti considerando che l'ultima puntata dell'anime omonimo è andata in onda nel 2002, mentre da noi è stato trasmesso da Italia 1 e si è concluso nel 2005. Se siete appassionati dello stile del famoso mangaka nipponico sappiate che è attualmente edito uno spin-off di Shaman King.