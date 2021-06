Shaman King: nel cast del nuovo anime doppiatori di Attack on Titans e JoJo

In Giappone è già andato in onda il reboot di Shaman King: gli appassionati hanno potuto rivedere le avventure di Yoh Asakura e degli altri personaggi nati dalla mente di Hiroyuki Takei, nel frattempo ecco i nomi di alcuni dei doppiatori che hanno lavorato sulle puntate dello show.

A condividere la notizia è stato l'account Twitter ufficiale dell'anime, con un messaggio condiviso sulla celebre piattaforma social. Nel tweet è stato rivelato il nome dei doppiatori che interpreteranno i fratelli BoZ: si tratta di Kishio Taniyama e Tatsuhisa Suzuki. Il primo sarà la voce di Zen Yoneda, inoltre gli appassionati di anime hanno potuto sentirlo in azione nelle puntate di "Attack on Titans", nel ruolo di Jean. Tatsuhisa Suzuki invece ha interpretato Prosciutto nella quinta serie de Le Bizzarre Avventure di JoJo e Ban in "The Seven Deadly Sins", mentre in Shaman King sarà Ryo Sugimoto.

Come sapete, il reboot dell'anime di Hiroyuki Takei è già stato pubblicato in Giappone, mentre in Italia farà parte del catalogo di Netflix, ma ancora non è stato condivisa la data di uscita dell'opera in Occidente. Per concludere, vi segnaliamo che nei mesi scorsi sono state anche condivise le sigle di apertura e chiusura di Shaman King, entrambe cantate da Megumi Hayashibara.