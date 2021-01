Shaman King: confermati i doppiatori della serie reboot

È arrivata una grande novità in casa Shaman King. Nella nuova serie reboot vedremo tornare i personaggi Tao Jun e Lee Pailong! La serie di Hiroyuki Takei rimane una delle serie più ricordate del Weekly Shonen Jump della casa editrice giapponese Shueisha, purtroppo a causa del suo finale troncato.

Per fortuna però Takei è tornato poi a lavorare sulla serie, donandole un finale ed una versione completa, rendendo Shaman King un'opera imperdibile. Proprio a causa di questo finale troncato, la serie animata uscita nel 2001 aveva dovuto ricorrere ad un finale originale per chiudere la storia. La serie ritornerà ad aprile e adatterà la storia completa di Shaman King, e tornerà con alcune voci familiari del passato.

L’account ufficiale Twitter della serie ha confermato con un artwork ufficiale il ritorno di Michiko Neya, che darà la voce a Tao Jun proprio come nel 2001, ma Tooru Sakurai prenderà il posto di Nobutoshi Canna, la voce di Lee Pailong.

È stato anche confermato il ritorno di: Katsuyuki Konishi come Amidamaru, Megumi Hayashibara per Anna Kyoyama, Minami Takayama darà la voce a Hao Asakura, Masahiko Tanaka come Ryunosuke Umemiya, Wataru Takagi per Tokagero, Inuko Inuyama come Manta Oyamada, Romi Park per Tao Ren, e Yuji Ueda come Horohoro.

Ci saranno alcune sostituzioni per il cast della nuova serie, ad esempio Yoko Hikasa nei panni di Yoh Asakura, Megumi Nakajima interpreterà Kororo, e Kousuke Takaguchi sarà Bason.

Non sappiamo ancora la data precisa di rilascio della nuova serie, sappiamo che arriverà nel mese di aprile, al momento ci gustiamo il trailer della nuova serie di Shaman King.