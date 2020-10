Shaman King: che cosa l'ha reso un'opera imperdibile?

A giugno 2020 un nuovo adattamento animato del manga di Shonen Jump, Shaman King, adatterà tutti i 35 volumi del manga. È raro che venga data ad un manga la possibilità di avere un secondo adattamento animato oltre che ai famosissimi Full Metal Alchemist e Fruit Basket.

Cosa ha di così forte il manga di Hiroyuki Takei per essersi meritato questa seconda possibilità?

Shaman King racconta la storia di You Asakura, un ragazzo giovane e un po' strano che frequenta spesso un piccolo cimitero abbandonato. Yoh è uno sciamano, il che significa che è in grado di comunicare con gli spiriti ma è diverso dal tipico protagonista di shonen a cui siamo abituati. È silenzioso e calmo, non è una testa calda o ossessionato dal diventare sempre più forte, tutto quello che vuole è stare tranquillo e rilassarsi ascoltando le sue canzoni preferite.

Ci sono alcuni aspetti che hanno contribuito a rendere Shaman King uno dei manga più apprezzati, prima fra tutti l'incredibile maturità del protagonista, una saggezza che riesce in più occasioni a confortare anche il suo spirito, un samurai di oltre 600 anni.

Un altro motivo che può sembrare scontato è l'arte del creatore del manga, Takei. I grandi occhi espressivi, le linee spesse che risaltano sulla pagina, insieme alla spiccata capacità dell'autore di creare character design unici e divertenti.

Non meno importanti sono gli sfondi. Takei riesce a rendere lo sfondo parte fondamentale di una scena, dando un tono misterioso alla vignetta ad esempio con un cielo nero pieno di stelle. L'autore ci dimostra in più occasioni che cosa significa creare eccellenti character design e background art.

Shaman King è manga che ancora oggi dimostra di avere personalità e stile a livelli incredibili, tanto che molti manga potrebbero non reggere il confronto. È un peccato che non abbia avuto lo stesso successo di altre opere uscite contemporaneamente ma forse con questo nuovo anime potrà riuscire a raggiungere il suo meritato successo.

E voi che ne pensate? Avete letto Shaman King? Siete emozionati per questo grande ritorno? Fatecelo sapere nei commenti!