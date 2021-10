Shaman King: due personaggi si aggiungono al cast per il prossimo arco narrativo

La nuova serie anime di Shaman King, basata sull’omonimo manga di Hiroyuki Takei e prodotta dallo studio Bridge, sta riscuotendo un discreto successo tra gli appassionati, e l’ultimo video promozionale ha anticipato il debutto di due nuovi personaggi nel corso del prossimo arco narrativo.

A partire dal 30esimo episodio, previsto per il 4 novembre 2021, inizierà infatti la saga del Monte Osore Revoir, e oltre al breve trailer che trovate in cima alla notizia, sono state diffuse una key visual ufficiale dell’arco, dove si nota in primo piano Anna Kyoyama, al fianco di Yoh e il Goryoushin Matamune, nuovo personaggio che sarà interpretato da Hideyuki Tanaka, che lo aveva già doppiato in un radiodramma dedicato all’opera.

Anche Hiroki Nanami si aggiungerà al cast, prestando la voce a Hao Asakura, principale antagonista della storia, di cui è stato diffuso anche il character design che potete vedere in calce. Per rispondere alla grande accoglienza del pubblico, il 22 novembre al Gran Cinema Sunshine di Tokyo verranno trasmesse quattro puntate dalla 30 alla 33, e ci sarà uno speciale talk show dove saranno ospiti i doppiatori di Toh, Anna e Matamune.

Per finire vi lasciamo ad un fantastico cosplay di gruppo della serie, e vi ricordiamo che i primi 13 episodi di Shaman King sono su Netflix.