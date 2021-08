Shaman King: quanti episodi ci sono su Netflix? E quando arriveranno i prossimi?

Shaman King è un manga e anime storico, risalente all'inizio degli anni 2000. L'avventura di Yoh Asakura nel mondo degli spiriti non si è ancora conclusa grazie agli spin-off e sequel di vario genere. Da alcuni mesi però è partito il reboot di Shaman King da 52 episodi, una trasposizione che porterà a termine tutta la storia.

Con qualche mese di attesa come di consueto, Shaman King è arrivato su Netflix in italiano. Dei 52 episodi totali, soltanto i primi 13 sono disponibili al momento sulla piattaforma, in pratica il 1-cour. Quando arriveranno i prossimi episodi di Shaman King su Netflix?

I primi 13 episodi hanno fatto il loro debutto su Netflix il 9 agosto 2021, un mese e mezzo dopo l'uscita in Giappone dell'episodio 13, datato 28 giugno 2021. Se Netflix continuasse seguendo questo schema, ogni tre mesi avremmo un'infornata di 13 episodi circa sulla piattaforma. Di conseguenza gli episodi dal 14 al 25 arriverebbero all'incirca a novembre, gli episodi dal 26 al 38 a febbraio 2022, mentre le puntate finali di Shaman King arriverebbero su Netflix a maggio 2022.

Il percorso di circa un anno della trasmissione si concluderà quindi tra circa 9 mesi, un mese e mezzo dopo la fine della programmazione di Shaman King sulle emittenti giapponesi.