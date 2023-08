Shaman King Flowers: annunciati il nuovo cast stellare e una promo!

Il pluriacclamato manga Shaman King di Hiroyuki Takei sta per ricevere un adattamento anime del suo sequel Shaman King Flowers. Il sito ufficiale ha rivelato un video promozionale e un nuovo cast eccezionale per la nuova serie televisiva.

L'annuncio del sequel di Shaman King è arrivato nel lontano 2011 e al momento è edito da Star Comics. Se vi state chiedendo se quest'opera è adatta a voi, recentemente abbiamo pubblicato la recensione di Shaman King Flowers.

L'anime in questione debutterà per la prima volta a gennaio 2024; tuttavia, non sappiamo quando e come arriverà in Italia al momento.

La serie vanta un cast eccezionale: la talentuosa Ami Koshimizu, doppiatrice di Kallen in Code Geass: Lelouch of the Rebellion, Holo in Spice and Wolf (che riceverà presto un remake intitolato Spice and Wolf: merchant meets the wise wolf), Sailor Jupiter in Sailor Moon Crystal e tantissimi altri personaggi, presterà la voce a Luca Asakura.

Il premiatissimo doppiatore Kenta Miyake, voce del supereroe All-Might in My Hero Academia, Mohammed Abdul in Le Bizzarre Avventure di JoJo e Scar in Fullmetal Alchemist: Brotherhood, qui sarà Ryūji Ichihara.

Fra gli altri nomi ci sono Kentaro Ito, Renji in Bleach, Randall Luftair in Black Clover e Chiji in Naruto, interpreterà Daikyо Oboro mentre Chihiro Ueda, Sota in Pokemon Journeys sarà Namaha.