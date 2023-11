Shaman King Flowers: trailer, data del debutto e opening del sequel più atteso del 2024

Ottime notizie in arrivo per Shaman King -Flowers-, il manga di Hiroyuki Takei e sequel dell'originale Shaman King. La serie sta per tornare molto presto con un adattamento anime: l'ultimo trailer ha appena svelato la data ufficiale del debutto. Ecco quando uscirà!

Il trailer in questione, disponibile all'interno dell'articolo, conferma che Shaman King -Flowers- uscirà ufficialmente in Giappone il 9 ottobre. Tuttavia, dato il fuso orario, debutterà alle nostre ore 16:00 del giorno 10 gennaio. Al momento, non sono stati forniti dettagli certi su come la serie verrà offerta nel resto del mondo. La serie originale, Shaman King, è stata precedentemente pubblicata in Italia attraverso Crunchyroll, dunque si deduce che possa essere lo stesso anche per il suo sequel.

Il breve video, pubblicato su YouTube dallo staff, svela una parte della sigla di apertura della serie. La opening s'intitola "Turn the World" ed è eseguita dalla cantante Nana Mizuki. Parlando invece dei doppiatori di quest'anime, Shaman King Flowers presenta un cast vocale eccezionale, ricco di seiyuu acclamati in Giappone e che senza dubbio anche voi.

Riguardo all'opera originale, che come avevamo accennato è stata realizzata completamente da Hiroyuki Takei, il sequel Shaman King Flowers è stato pubblicato per la prima volta nel lontano 2012. Dopo sei volumi, il manga è stato completato nel 2014 e in Italia è edito da Star Comics.