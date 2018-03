Shaman King: in arrivo una nuova serie e grandi progetti per il manga di Hiroyuki Takei!

La serie diha recentemente compiuto 20 anni e, per l'occasione, l'autore dell'opera -- ha in serbo diverse novità per tutti i fan del suo manga. Oltre a uno spin-off, infatti, è in arrivo una serie completamente nuova!

A svelare le informazioni è il numero di aprile di Shonen Magazine Edge, che fornisce tutti i dettagli sui progetti di Hiroyuki Takei riguardanti il 20° anniversario di Shaman King. Innanzitutto, la nuova serie dell'opera debutterà a partire dal prossimo 17 aprile 2018 sulle pagine della rivista edita Kodansha: in quella data, i lettori potranno assaggiare un capitolo prologo, mentre il Capitolo 1 effettivo dell'opera esordirà nel numero del mese successivo.

Per quanto riguarda l'altro progetto, è in dirittura d'arrivo anche un manga spin-off intitolato Shaman King Gaiden: debutterà nel mese di giugno sul numero di luglio della solita rivista di Kodansha, Shonen Magazine Edge, ma non sappiamo se sarà l'autore originale a occuparsene.

Infine, Hiroyuki Takei ha annunciato che l'opera originale di Shaman King, per celebrare i 20 anni di serializzazione, sarà pubblicata in una nuova edizione composta di 35 numeri, che recheranno una copertina completamente nuova e al cui interno sarà incluso il "vero finale" del manga. I primi 10 volumi saranno rilasciati in blocco sul mercato giapponese il 1 maggio 2018, mentre gli altri verranno pubblicati a gruppi di 5 a cadenza mensile.

Vi piacciono i nuovi progetti di Shaman King per celebrarne il 20° compleanno?