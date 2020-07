Shaman King: le nuove edizioni digitali hanno subito un posticipo

Pochi giorni fa Kodansha Comics USA ha annunciato l'arrivo su comiXology dell'intera serie manga di Shaman King. Sfortunatamente bisognerà attendere un po' di più per poter fruire di questa versione: la casa editrice, infatti, ha deciso di posticiparne la disponibilità per apportare delle piccole migliorie.

Di seguito potete leggere la traduzione delle dichiarazioni ufficiali rilasciate da Kodansha Comics USA:

"Nel tentativo di conferire a Shaman King la qualità di produzione che merita, e ai suoi fan la migliore esperienza possibile, Kodansha USA Publishing si rammarica di annunciare un ritardo nella data di uscita dell'edizione digitale. Ci scusiamo sinceramente per questa sospensione dell'ultimo minuto, così come siamo ben consapevoli di quanto siano entusiasti i fan per questa pubblicazione, sappiamo anche che saranno in grado di apprezzare il risultato finale".

La casa editrice applicherà il posticipo anche alle versioni digitali dei sequel e degli spin-off di Shaman King: Shaman King Zero, Flowers, Super Star e Red Crimson. Una decisione atta a preservare l'esperienza originale dei fan, in modo che non si imbattano accidentalmente in una di queste versioni prima di leggere l'opera principale.

Nonostante le dichiarazioni pubblicate sul proprio sito web, Kodansha non si è espressa in merito alle nuove date d'uscita delle varie edizioni di Shaman King. La buona notizia è che il rinvio digitale non influirà sulle versioni cartacee, il cui arrivo sul mercato è previsto per il 2021 e il 2022.

