Shaman King: nuovo anime in arrivo, data e primo trailer

Shaman King è uno dei manga e anime storici nati sulle pagine di Weekly Shonen Jump. Hiroyuki Takei fu pubblicato per parecchi anni sulla rivista di casa Shueisha ma, dopo alcune problematiche, ha deciso di portare il suo mondo in casa Kodansha. Qui Shaman King è diventato un brand importante e si è ampliato con tanti spin off e una nuova edizione.

A sorpresa però, le novità su Shaman King non si limitano al mondo dei manga. Nella notte italiana è stato infatti annunciato l'arrivo di un nuovo anime per Shaman King con tanto di teaser trailer di 30 secondi che potete vedere in alto alla notizia.

L'annuncio è arrivato anche grazie a un sito ufficiale che ha confermato l'arrivo di Shaman King nell'aprile 2021, quindi il prossimo anno. La storia che sarà presentata nell'anime adatterà tutti e 35 i volumi della storia (seguendo quindi la nuova riedizione di Kodansha e non quella originale di Shueisha), e che per l'occasione verrà messa in vendita in Giappone a partire dal prossimo 17 giugno.

Per fare felici i fan nostalgici, inoltre la vecchia serie animata del 2001 sarà ritrasmessa in streaming su Full Anime TV e Bonbon TV, per il Giappone. Da poco tempo, Shaman King ha festeggiato i 20 anni dalla prima data di pubblicazione e al momento Takei è ancora al lavoro su questo mondo di sciamani con lo spin-off Shaman King: The Super Star.