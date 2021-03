Shaman King: Nuovo poster dedicato al reboot dell'opera di Hiroyuki Takei

Abbiamo scoperto la data di uscita di Shaman King, reboot che sarà disponibile nel catalogo di anime presenti su Netflix. In attesa di rivedere gli episodi, vi segnaliamo questo poster ufficiale dedicato alla serie.

In calce alla notizia trovate il tweet condiviso dall'account ufficiale della serie, in cui annuncia l'arrivo delle puntate il primo aprile, trasmesse da TV Tokyo. Il messaggio è accompagnato da una key visual che ci presenta i personaggi principali dell'opera di Hiroyuki Taleo, che conosceremo nel corso degli episodi di Shaman King.

Per chi non lo sapesse, l'anime originale è andato in onda dal 2001 al 2004, concludendosi due anni prima rispetto al manga originale, per questo i numerosi fan dell'opera sono ansiosi di rivedere le avventure di Yoh Asakura, che per l'occasione saranno ricreate dallo studio Bridge. A lavorare sulla trasposizione animata troveremo anche Joji Furota, che si occuperà della regia, mentre la sceneggiatura sarà opera di Shoji Yonemura.

Un'altra notizia che ha reso molto felici gli appassionati di Shaman King è stato il ritorno dei doppiatori originali di Anna Kyoyama, Amidamaru e Hao Asakura, che riprenderanno i loro ruoli. Se cercate altre informazioni riguardo il reboot, vi segnaliamo l'ultimo trailer dedicato a Shaman King condiviso sul sito ufficiale della serie.