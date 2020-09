Shaman King: nuovo poster e informazioni riguardanti il reboot della serie

Shaman King , opera scritta e disegnata dal mangaka Hiroyuki Takei, sta per tornare con una nuova serie anime, e grazie ai numerosi aggiornamenti che lo studio di produzione pubblica ogni settimana, sono stati rivelati sia un nuovo poster sia alcuni dettagli sulle personalità coinvolte in questo progetto.

Insieme all'anime sequel di Inuyasha, Yashahime Princess Half Demon, l'annuncio di un reboot per le avventure di Yoh Asakura e dei suoi compagni ha sconvolto la community internazionale, che si è mostrata da subito divisa. Vista la frettolosa e lacunosa conclusione dell'anime pubblicato in Giappone nel 2001, molti sperano che tale progetto possa finalmente rendere giustizia al manga, mentre altri preferiscono mantenere, almeno per il momento, una posizione scettica.

Le ultime informazioni condivise via Twitter dall'account ufficiale @SHAMANKING_PR, riguardano una finestra di lancio più precisa per il debutto della serie, ovvero aprile 2021, un nuovo poster con protagonista Yoh, e la conferma dei doppiatori e dell'intero staff dietro la produzione. A dare la voce al protagonista non tornerà Yuko Sato, e ci sarà Yoko Hikasa, mentre a doppiare Amidamaru, Anna Kyoyama e Hao Asakura torneranno rispettivamente Katsuyuki Konishi, Megumi Hayashibara e Minami Takayama, storici doppiatori della prima serie.

Ciò che sorprende però è l'unione di diversi artisti che si sono affermati nella scena degli anime negli ultimi anni, infatti se alla regia troviamo Joji Furuta, che ha diretto la seconda stagione di Seven Deadly Sins, la sceneggiatura è stata affidata a Shoji Yonemura, famoso per il suo lavoro in Pokémon, mentre a comporre la colonna sonora sarà Yuki Hayashi di My Hero Academia.

Ricordiamo che la serie reboot di Shaman King si è mostrata anche in un trailer, e che il regista della prima serie ha confermato che è stata Shueisha a richiedere delle aggiunte.