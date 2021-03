Shaman King è pronto al debutto: il trailer prepara al ritorno di Yoh e degli sciamani

Shaman King è un manga storico e che fu pubblicato per diversi anni su Weekly Shonen Jump. Nonostante un anime prodotto nel 2001 dal discreto successo, il manga ebbe diversi problemi nella pubblicazione finale. Con i diritti ora passati nelle mani della casa editrice Kodansha, Shaman King si prepara a un nuovo ritorno sulle TV con un altro anime.

Il sito ufficiale dell'anime di Shaman King ha condiviso un nuovo trailer, il secondo per il remake, che ci mostra non solo nuove scene con le battaglie di Yoh Asakura, ma anche la situazione generale e i primi eventi che saranno affrontati. Inoltre, come sottofondo musicale, il trailer utilizza Soul Salvation, theme song cantata da Megumi Hayashibara che farà anche da opening per l'anime.

Il primo aprile alle ore 17:55 secondo il fuso orario giapponese debutterà Shaman King a cui si sono appena uniti altri due doppiatori. Yui Horie riprenderà il suo ruolo con Jeann, capo degli X-Laws, mentre il secondo in comando di questo gruppo, Marco, sarà doppiato da Yuichi Nakamura (quest'ultimo ruolo nell'anime del 2001 era ad appannaggio di Akimitsu Takase).

In alto potete osservare il secondo trailer di Shaman King, mentre in basso è disponibile la locandina che ci ripresenta tutti i personaggi principali dell'anime e che abbiamo già conosciuto in passato. Da poche settimane è stato confermato anche il ritorno di Motoko Kumai nei panni di Joco.