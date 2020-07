Shaman King riceverà un importante annuncio al Comic-Con, dettagli sull'anime in arrivo?

Il sito ufficiale del San Diego Comic-Con 2020 ha confermato, poco tempo fa, la presenza di un panel speciale dedicato a Shaman King, organizzato da Kodansha per festeggiare l'anniversario della brillante opera di Hiroyuki Takei. Nel corso dell'evento, dovrebbero persino essere rivelate informazioni inerenti al nuovo adattamento anime dell'opera.

In particolare, il sito ha annunciato che nel panel verranno mostrate "una serie di anteprime esclusive" inerenti al franchise di Shaman King. Al momento è impossibile sapere con certezza di cosa si tratti, ma visti i recenti annunci, è probabile che alcune novità siano in qualche modo legate all'anime in uscita nel 2021 e alla nuova edizione del manga.

Tra gli ospiti figurano il direttore del marketing di Kodansha JP Misaki Kido, il Sr. Marketing Director di Kodansha US Ivan Salazar e l'esperto di traduzioni Ben Applegate. Vi ricordiamo che la nuova serie animata adatterà tutti e 35 i volumi della storia, basandosi quindi sulla nuova edizione di Kodansha, in commercio dallo scorso 17 giugno. Nel corso dell'evento quindi, sarà presumibilmente confermato l'arrivo di questa nuova versione degli USA e svelato qualche dettaglio sull'anime.

