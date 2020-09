Shaman King ritorna con un trailer inedito: rivelati cast e staff per la lotta contro Hao

Shaman King è stato un vero e proprio perno del manga battle shonen degli anni 2000. Pubblicato in tutto il mondo sia come fumetto che come anime, le avventure di Yoh e degli altri sciamani sono un ricordo indelebile per tante generazioni. Non a caso ancora oggi ci sono manifestazioni di affetto che portano a creare cosplay come quello di Jun Tao.

Tuttavia la vera notizia degli ultimi mesi è il ritorno di Shaman King. Mentre il lavoro sui manga di Hiroyuki Takei non si è mai fermato, grazie alla produzione di tanti spin-off e sequel su questo mondo, a livello d'animazione il brand era fermo da tantissimi anni. L'annuncio degli scorsi mesi sul nuovo anime di Shaman King ha però ridestato l'attenzione su Yoh Asakura e i suoi amici.

Dopo il primo trailer delle scorse settimane, il sito ufficiale quest'oggi ha condiviso un nuovo teaser sull'anime di Shaman King, presentandoci Yoh, Anna, Amidamaru e il nemico principale Hao Asakura. Nei trenta secondi del video che potete osservare in alto vediamo proprio queste due fazioni a confronto con anche qualche animazione di Yoh e Amidamaru che si preparano alla battaglia.

Il sito ufficiale di Shaman King ha però rivelato anche chi prenderà parte alla produzione, tra cast di doppiatori e staff:

Yoko Hikasa sarà la voce del protagonista Yoh Asakura , sostituendo l'originale doppiatrice Yuko Sato;

, sostituendo l'originale doppiatrice Yuko Sato; Katsuyuki Konishi tornerà nel ruolo del 2001 come Amidamaru;

stesso discorso per Megumi Hayashibara e la sua Anna Kyoyama;

anche Hao Asakura tornerà ad avere la voce dello storico doppiatore Minami Takayama.

A livello di staff invece c'è Joji Furuta alla regia allo studio Bridge (Fairy Tail, The Royal Tutor). Shoji Yonemura si occuperà degli script della serie mentre Satohiko Sano del character design. Yuki Hayashi comporrà le musiche con King Record come produttored elle musiche. Infine, Masafumi Mima è il direttore audio.

Shaman King si prepara a tornare sul piccolo schermo in grande stile.