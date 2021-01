Shaman King: il nuovo cast svela alcuni personaggi che torneranno nel reboot

Dopo aver ricevuto un primo adattamento animato nel 2001 Shaman King sta per fare il suo ritorno con una nuova serie. Ecco svelati nuovi membri del cast ed il ritorno di alcuni personaggi.

Il manga di Hiroyuki Takei ricevette una prima trasposizione da 64 episodi dotata di un finale originale a causa della stesura ancora in corso dell'opera del mangaka. Finalmente la storia potrà essere adattata completamente grazie al nuovo reboot. Un'incredibile caratteristica del nuovo progetto che sembra verrà pubblicato a partire da Aprile 2021 è la presenza di alcuni doppiatori storici nel ruolo di personaggi da loro già interpretati vent'anni fa.

In precedenza alcuni membri del cast di Shaman King erano stati confermati ed attualmente, tramite il profilo Twitter ufficiale, viene annunciato che l'interpretazione di Tamao Tamamura verrà affidata ancora una volta a Nana Mizuki. Giunge inoltre un'ulteriore conferma riguardante la presenza di Ponchi e Konchi che verranno però doppiati rispettivamente da Takumu Miyazono e Noriaki Kanze, in sostituzione delle precedenti voci di Kenyuu Horiuchi e Tsutomu Kashiwakura.

Le due aggiunte prenderanno quindi parte alla squadra di doppiaggio insieme ad altre nuove voci quali quelle di Yoko Hikasa nei panni di Yoh Asakura, Megumi Nakajima in quelli di Kororo, Tooru Sakurai per l'interpretazione di Lee Pailong e Kousuke Takaguchi come Bason.

Ricordo infine che per il nuovo anime di Shaman King sono stati diffusi un trailer e alcune immagini.