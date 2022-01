Shaman King torna su Netflix con un trailer: gli episodi della parte 3 hanno una data

L'anno scorso ha colpito il ritorno di Shaman King il versione anime. Il mondo creato venti e oltre anni fa da Hiroyuki Takei non si è mai fermato in formato manga, tra sequel e spin-off, ma in versione anime non si faceva vedere da parecchio. Su Netflix sono arrivati i primi episodi a dicembre, i primi 13.

Soltanto in seguito sono stati pubblicati altri episodi, con Netflix che ha rimpinguato la visione di Shaman King a dicembre con un altro giro di puntate. E i prossimi? Netflix ha pubblicato un trailer di Shaman King per annunciare l'arrivo del terzo gruppo di episodi. Attualmente, il colosso dello streaming ha reso disponibili i primi 25 episodi in due parti: di conseguenza è preventivabile l'aggiunta degli episodi dal 26 al 36-39 circa.

Il trailer di Shaman King sottotitolato che trovate nel video in alto conferma questa ipotesi: sono infatti presenti alcuni eventi riconducibili all'arco del monte Osore, che ha avuto luogo tra l'episodio 30 e 33 della serie. Il portale ha però annunciato quando arriveranno questi episodi: Shaman King tornerà il 13 gennaio 2022, quindi tra pochissimi giorni.

Pronti per il ritorno di Yoh Asakura e degli altri personaggi coinvolti nel torneo per diventare il nuovo re degli sciamani?