Shaman King torna sotto i riflettori con un cosplay della bella Jun Tao

Hiroyuki Takei ha creato diversi anni fa l'immortale Shaman King, un'opera andata in pubblicazione su Weekly Shonen Jump e che ricevette anche un anime. Nonostante il crollo di popolarità dopo la fine della serie principale, il mondo degli sciamani è ancora attivo con vari spin-off tra cui Shaman King: Marcos.

Recentemente però è stato annunciato un nuovo anime per Shaman King e ciò ha portato i fan di tutto il mondo a scatenarsi. L'attenzione sul mondo di Takei è tornata ad essere alta e, nonostante non ci siano molte nuove informazioni, sono tornati tutti a parlare del progetto in produzione. I fan si sono esibiti in varie dimostrazioni d'affetto, chi con messaggi via social chi con disegni di vario genere.

E ovviamente si sono messi all'opera anche cosplayer provenienti da ogni angolo del mondo. Una delle ultime in ordine cronologico ad aver presentato un cosplay su Shaman King è la modella russa Daria Flora. Proprio nelle scorse ore, la ragazza ha mostrato su Instagram il suo cosplay di Jun Tao, sorella maggiore del più famoso Ren. Pur non essendo stata un personaggio presentissimo nel manga e anime di Shaman King, sembra essere ben ricordato dai fan. Le due foto presentano una Jun Tao molto fedele alla controparte fittizia, cosa ne pensate?