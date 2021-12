Shaman King, trailer per i nuovi episodi dell'anime su Netflix dal 9 Dicembre

Netflix ha postato giovedì su Twitter un trailer sottotitolato in inglese per i nuovi episodi della nuova trasposizione anime del manga Shaman King di Hiroyuki Takei. Il post conferma che la seconda serie di episodi arriverà su Netflix il 9 dicembre.

Il nuovo anime di Shaman King ha debuttato il 1° aprile ed è attualmente in corso. Netflix ha iniziato a distribuire gli episodi dell'anime in tutto il mondo il 9 agosto 2021. Questa trasposizione di Shaman Kong avrà 52 episodi in totale.

L'anime sta adattando tutti i 35 volumi della nuova edizione completa del manga, che Kodansha ha iniziato a pubblicare in Giappone nel giugno 2020. Il primo adattamento anime del manga ha debuttato nel 2001.

Joji Furuta (The Seven Deadly Sins: Il Ritorno dei Dieci Comandamenti, Uta no Prince Sama Maji Love Kingdom, Double Decker! Doug & Kirill, ēlDLIVE) sta dirigendo il nuovo anime di Bridge Inc. (Fairy Tail, The Royal Tutor). Shoji Yonemura (Pokémon, Wave, Listen to Me!) si occupa delle sceneggiature della serie.

Satohiko Sano (Heybot!, Welcome to Demon School, Iruma-kun, Talentless Nana) realizza i character design. Yuki Hayashi (My Hero Academia, Haikyuu!!) sta componendo le musiche, con King Record come produttore musicale. Masafumi Mima è il direttore audio.

Megumi Hayashibara ha eseguito ancora una volta le sigle di Shaman King "Soul salvation" come opening e "#Boku no Yubisaki" (My Fingertip) come ending. Aveva eseguito anche due sigle di apertura e due sigle finali per l'anime del 2001.