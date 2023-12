Shaman King, un trailer esplosivo rivela l'uscita nel 2024

Iniziato nel 2012 sulle pagine di Jump X, il sequel Shaman King: Flowers ha riportato gli appassionati dell’opera di Hiroyuki Takei nel magico e sovrannaturale mondo partito nel lontano 1998. Un ritorno importante e molto apprezzato che si prepara ad arrivare anche sugli schermi con un nuovo trailer.

Oggi, 12 dicembre 2023, il sito ufficiale dell’anime Shaman King: Flowers ha infatti condiviso il secondo trailer dedicato alla serie, prodotta dallo studio d’animazione Bridge. Della durata di un minuto e mezzo il video in questione, riportato nel post in fondo alla pagina, presenta rapidamente quelli che sanno i personaggi principali che accompagneranno e si scontreranno con Hana Asakura, figlio di Yoh e Anna conosciuti nella serie originale.

Dalle prime sequenze mostrate il lavoro sembra rendere giustizia a quanto visto nel manga, che ricordiamo essere composto da soli sei volumi. Proprio per questo possiamo aspettarci che l’anime avrà un’unica stagione. Alla fine del trailer viene anche rivelata la data d’uscita, vicinissima. La prima stagione di Shaman King: Flowers debutterà il 10 gennaio 2024 in Giappone, mentre non è ancora stato specificato se verrà distribuita in simulcast attraverso piattaforme, come Crunchyroll.

Per chi volesse avvicinarsi al sequel, ecco una breve presentazione. La storia è ambientata sedici anni dopo la fine dello Shaman Fight, quando Hana, ragazzo molto suscettibile, cerca di trovare un modo per vivere esperienze interessanti, ma è costretto ad adempiere ai suoi doveri di erede degli Asakura. La sua vita cambia quando entrano in scena Yohane e Ruka Asakura, discendenti di Asakura Hao, desiderosi di spodestarlo e prendere la guida della famiglia.

Vi lasciamo infine alla sigla finale dell'anime, rivelata in uno spot pubblicitario, e ad una splendida key visual della serie.