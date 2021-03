Shaman King, ufficiale: il reboot in uscita ad aprile arriva su Netflix nel 2021

Poche ore dopo la pubblicazione del nuovo trailer di Shaman King, il reboot della serie in uscita di aprile, è stato confermato che l'anime arriverà anche in occidente nel corso del 2021, Italia compresa. La distribuzione è affidata a Netflix, anche se non è ancora chiaro il sistema con cui saranno pubblicati gli episodi.

Secondo quanto rivelato dai produttori di Studio Bridge e dal mangaka Hiroyuki Takei, il nuovo anime di Shaman King adatterà tutti e 35 i volumi della storia, basandosi quindi sulla nuova edizione di Kodansha in commercio dallo scorso 17 giugno, e non su quella vecchia utilizzata da Xebec. La serie originale ha adattato poco più di 20 Volumi in 64 episodi, quindi possiamo aspettarci una nuova stagione decisamente più longeva.

Per chi non fosse familiare con la serie, ricordiamo che Shaman King è un'opera scritta da Hiroyuki Takei e pubblicata su Shonen Jump dal 1998 al 2004. L'adattamento anime di Xebec è andato in onda tra il 2001 e il 2002 e di conseguenza, lo studio si è trovato costretto a realizzare un finale originale, in maniera simile a quanto visto con il primo adattamento di Fullmetal Alchemist. Il reboot si presenta come una trasposizione fedele all'originale, ma non è ancora chiaro se sarà diviso in più stagioni o se seguirà la stessa linea di anime come ONE PIECE o Black Clover.

In tutti i casi, la serie arriverà su Netflix Italia nel corso del 2021, forse anche con il doppiaggio italiano. In attesa di ricevere ulteriori notizie, vi lasciamo al nostro ultimo approfondimento sul reboot di Shaman King.