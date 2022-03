Shang-Chi and the Ten Rings, Marvel rilancia la serie adottando il titolo del film

La serie a fumetti di Shang-Chi sarà presto protagonista di un rilancio in casa Marvel: la testata con protagonista il Maestro del Kung-Fu adotterà infatti un nuovo titolo, ripartendo dal numero 1, ma mantenendo il team creativo che negli ultimi mesi ha gestito la serie in corso di pubblicazione negli Stati Uniti.

Recentemente, Marvel ha reso palese la volontà di avvicinare lo Shang-Chi fumettistico alla sua controparte cinematografica interpretata da Simu Liu nel film dei Marvel Studios dello scorso anno (qui la nostra recensione di Shang Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli).



Infatti già in Shang-Chi #12, la cui uscita in territorio statunitense è prevista per Maggio 2022, i dieci anelli entreranno a far parte della storia del fumetto di Shang Chi, nonostante, prima del film, questi artefatti mistici non abbiano mai avuto un ruolo di particolare rilievo nelle storie del Maestro del Kung-Fu.



Con l'annuncio di Marvel, scopriamo che quello che sarebbe dovuto essere Shang-Chi #13 sarà invece Shang Chi and the Ten Rings #1, primo numero di una nuova serie il cui titolo richiama in modo evidente la pellicola con protagonista l'eroe asiatico.



Lo sceneggiatore Gene Luen Yang e l'artista Marcus To rimarranno in ogni caso alla guida della serie. "È stato un piacere lavorare con Marcus To negli ultimi mesi. È un artista brillante", ha dichiarato Yang. "I suoi personaggi sono vivi e pieni di energia, ed è bravissimo nel coreografare i combattimenti. Siamo molto emozionati per questo nuovo numero 1! E per portare nell'Universo Marvel dieci dei più potenti oggetti di sempre".



A giudicare dalla cover di Shang Chi and the Ten Rings #1 realizzata da Dike Ruan (condivisa in calce), sembra che i dieci anelli abbiano subito un restyling grafico volto a renderli più simili alla loro controparte cinematografica, e dalle parole di Yang sembra emergere la volontà di effettuare una retcon rispetto agli artefatti presenti fino ad ora nei fumetti.



In ogni caso, l'arcano sarà svelato il prossimo Luglio, quando Shang-Chi and the Ten Rings #1 arriverà nelle fumetterie americane.