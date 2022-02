Shang-Chi, il fumetto accoglie il potere dei Dieci Anelli sulle orme del film

Marvel sta per rendere lo Shang-Chi fumettistico più simile alla sua controparte cinematografica: a differenza del personaggio interpretato al cinema da Simu Liu, il Maestro del Kung-Fu non è mai stato particolarmente legato ai Dieci Anelli, ma a partire da Maggio, la storia di Shang-Chi sarà aggiornata.

Se nel film dei Marvel Studios diretto da Destin Daniel Cretton (qui la nostra recensione di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli), la storia del protagonista è legata a doppio filo con quella dei potenti artefatti, nei fumetti le cose sono molto diverse: i dieci anelli, che nel film sono rappresentati come bracciali, nei fumetti sono invece effettivamente anelli che hanno proprietà simili a quelle delle Gemme dell'Infinito.



In ogni caso la nuova run di Shang-Chi, scritta da Gene Luen Yang e illustrata da Marcus To, sta riscrivendo la storia del Maestro del Kung-Fu che, a partire dal numero #12 brandirà il potere dei Dieci Anelli come la sua controparte cinematografica.



"La Terra è sotto attacco da parte del nonno di Shang-Chi e dalle forze di Ta Lo!", recita la sinossi pubblicata da Marvel. "Per salvare il suo mondo, Shang-Chi deve sottostare ai desideri del suo defunto padre e ereditare i mortali Dieci Anelli. Ma sarà capace di brandire il loro potere, o le tentazioni saranno troppe?".



Shang-Chi #12 verrà pubblicato negli Stati Uniti il 4 Maggio 2022. In calce, condividiamo la cover del numero ad opera di Leinil Francis Yu. Marvel ha condiviso la notizia nello stesso giorno in cui il film di Shang-Chi ha ottenuto una nomination agli Oscar nella categoria "Migliori Effetti Visivi" (qui tutte le nomination degli Oscar 2022).