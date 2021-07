Shang-Chi Vs Wolverine: Marvel anticipa l'epico scontro con cover e tavole in anteprima

In uno degli ultimi comunicati stampa Marvel Comics ha anticipato un interessante incontro che sarà presente all'interno del terzo volume della serie Shang-Chi, scritta da Gene Luen Yang e disegnata da Dike Ruan. Il dettaglio più rilevante è l'arrivo di un avversario molto potente, nonché amato dalla community, nella storia, ovvero Wolverine.

Oltre ai due sfidanti un ruolo molto importante sarà svolto anche da un altro personaggio, molto importante e profondamente legato a Shang-Chi. La battaglia tra il protagonista e Wolverine è un seguito diretto di quanto visto nei primi due numeri della serie, e gli autori hanno voluto presentarlo con la descrizione che trovate di seguito.

"Nel volume di questo mese Shang-Chi scoprirà di avere un'altra sorella, una guerriera mutante di nome Zhilan! Dotata dell'abilità di trasformare la musica in energia solidificata, Zhilan è una combattente fenomenale, esiliata per sempre dalla Società delle Cinque Armi, fondata dal padre di Shan-Chi molto tempo fa. Per quale motivo è stata allontanata? E Shang-Chi dovrebbe darle la possibilità di rimediare ai suoi errori?"

La risposta a queste domande probabilmente sarà presente nel terzo volume, per quanto: "A complicare le cose, Shang-Chi non sarà l'unico interessato a Zhilan. Inviato da Krakoa per proteggere un mutante, Wolverine dovrà affrontare Shang-Chi in uno degli scontri più epici tra due dei migliori combattenti dell'universo Marvel. Avendo già dovuto affrontare Spider-Man e Capitan America, questo sarà l'ultima della serie di sfide di Shang-Chi contro gli eroi della Marvel, i quali cominciano a chiedersi se lui potrà davvero cambiare i metodi discutibili della Società delle Cinque Armi."

Il volume in questione uscirà il 28 luglio 2021, e in calce potete trovare le fantastiche cover, sia regular che variant, e una tavola con alcune scene della battaglia. Ricordiamo che Marvel ha annunciato il ritorno di Ka-Zar con una nuova serie, e vi lasciamo ai dettagli sull'evento Darkhold.