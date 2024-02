Shangri-La Frontier, l'anime colpisce con il finale di una saga bellissima

Shangri-La Frontier continua ad attirare l'attenzione del pubblico di Crunchyroll. È da diverse settimane ormai che occupa una posizione di rilievo nella classifica degli show più seguiti, facendo un notevole passo avanti rispetto ad altri titoli che si alternano stagionalmente.

Il recente arco narrativo "With love, for Setsuna" ha notevolmente stupito gli spettatori. La conclusione dell'ultima saga di Shangri La Frontier ha regalato agli appassionati un finale epico e coinvolgente. Le quattro puntate finali sono il punto culminante dell'intera serie animata: l'episodio 18, in particolare, ha lasciato il segno con la sua straordinaria qualità dell'animazione e direzione artistica.

Il titolo dell'arco narrativo, "With love, for Setsuna", suggerisce che la serie si è addentrata in una storia speciale, sviluppata in quattro episodi. I protagonisti di fronte all'NPC, un personaggio non giocabile, Wezermon, un personaggio che richiama alla mente il franchise di Dark Souls con la sua armatura originale, la sua spada e le sue mosse da samurai.



Tuttavia, la sua storia è ciò che rende questo personaggio più di un semplice boss da abbattere: è un uomo tormentato, rinato sotto forma di guerriero non-morto unicamente per proteggere la tomba della sua amata.

Shangri La Frontier non è rivoluzionario, ma brilla per la sua capacità di amalgamare elementi tratti da franchise famosi come Monster Hunter e Dark Souls in un'opera capace di distinguersi nel panorama degli anime isekai legati ai giochi di ruolo e ai videogiochi. La scena che ha notevolmente stupito gli spettatori di questa serie è disponibile in calce alla notizia.