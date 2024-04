Shangri-La Frontier, l'anime continuerà: la Stagione 2 sarà lunghissima!

La scorsa stagione autunnale ha visto il debutto di Shangri-La Frontier, un anime composto da ventidue episodi conclusosi poche settimane fa. Pur non raggiungendo le vette di titoli come Solo Leveling, l'opera ha gradualmente conquistato una grande fetta di fan, garantendosi l'uscita di una seconda stagione.

L'atteso ritorno di Shangri-La Frontier con la sua seconda stagione è già in fase di preparazione e l'uscita è molto più vicina del previsto. Un'immagine promozionale, disponibile in calce alla notizia, conferma l'imminente messa in onda dell'anime, portando nuovamente i fan nel mondo avvincente creato da Katarina.

La seconda stagione di Shangri-La Frontier farà il suo debutto nell'autunno del 2024, esattamente nel mese di ottobre. La conferma arriva insieme alla notizia che l'anime sarà diviso in due parti, seguendo il modello della prima stagione, e offrirà ancora una volta un numero consistente di episodi che continueranno a narrare le avventure di Sunraku e dei suoi compagni.

Attualmente, la storia originale comprende nove archi narrativi, con l'ultimo ancora in corso. L'anime si trova a metà della quarta saga, indicando che c'è ancora molto materiale da adattare. La prima stagione di Shangri-La Frontier ha adattato circa un terzo dei capitoli pubblicati dal manga, lasciando ampio spazio per ulteriori stagioni. Con il continuo sviluppo della storia nel prossimo semestre, e con l'arrivo della seconda stagione a ottobre, i fan possono tranquillamente aspettarsi che questo titolo continui a sorprenderli ancora per molto tempo.

Su Solo leveling (Vol. 15) è uno dei più venduti di oggi.