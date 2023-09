Shangri-La Frontier, annunciata la sigla iniziale! È disponibile il terzo trailer

Il sito web ufficiale dell'anime televisivo tratto dalla web novel Shangri-La Frontier di Katarina ha svelato mercoledì il terzo video promozionale, la visual del prologo e le nuove visual dei personaggi. Il video presenta in anteprima la sigla di apertura " Broken Games" di FZMZ.

L'immagine che è stata resa disponibile dai produttori della serie evidenzia lo spaventoso Lycaon the Nightslayer.

Il cast, guidato da due membri reduci da un video promozionale del 2021 , comprende Yūma Uchida, voce di Kyo Sohma in Fruits Basket (2019), nel ruolo di Sunraku/Rakurō Hizutome e Azumi Waki ​​nel ruolo della dolce quanto potente Psyger-0/Rei Saiga.

Ad accompagnare loro ci saranno Yōko Hikasa, doppiatrice di Kyoko Kirigiri in Danganronpa e del più recente My Happy Marriage come sorella di Kyo alias Hazuki nel ruolo di Arthur Pencilgon/Towa Amane e anche Makoto Koichi, doppiatrice del giovane Myōjin Yahiko in Rurouni Kenshin, nel ruolo di Oikatzo/Kei Uomi.

Tutte le informazioni su Shangri-La Frontier sono disponibili qui. L'anime sarà presentato in anteprima il 1 ottobre e andrà in onda la domenica alle 17:00 JST, che per noi corrispondono alle ore 10:00. L'anime andrà in onda per due corsi consecutivi (trimestri di anno). Crunchyroll trasmetterà in streaming l'anime non appena verrà trasmesso.

Lo studente del secondo anno delle superiori Rakurō Hizutome è interessato solo a una cosa: trovare "giochi di merda" e farli a pezzi. Le sue abilità di gioco non sono seconde a nessuno e nessun gioco è troppo brutto per lui. Quindi, quando viene introdotto al nuovo gioco VR Shangri-La Frontier , fa quello che sa fare meglio: massimizzare il minimo e saltare il prologo per passare direttamente all'azione. Ma riuscirà anche un giocatore esperto come Rakurō a scoprire tutti i segreti che Shangri-La Frontier nasconde...?

Toshiyuki Kubooka ( Harukana Receive , Wandering Witch - The Journey of Elaina ) dirigerà l'anime presso C2C con l'assistente alla regiaHiroki Ikeshita e Kazuyuki Fudeyasu ( Black Clover , Dropkick on My Devil!, Hetalia The Beautiful World , In the Land of Leadale , Record of Ragnarok ) sta supervisionando e scrivendo le sceneggiature della serie. Ayumi Kurashima ( DEVILMAN crybaby , Megalobox 2: Nomad ) è la designer dei personaggi e la direttrice capo dell'animazione. monacasta componendo la musica.