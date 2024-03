Shangri-La Frontier avrà una seconda stagione? Tutto ciò che sappiamo sull'anime

Shangri-La Frontier si è affermato come uno dei nuovi colossi nel panorama degli anime RPG/Fantasy, grazie ad una prima stagione che ha saputo suscitare un notevole interesse da parte della community. Tra gli archi narrativi proposti, quello di Setsuna e Wezaemon ha particolarmente colpito i fan,, sollevando domande riguardo a una possibile seconda stagione.

Il finale di saga di Shangri La Frontier ha colpito gli spettatori con un epilogo carico di emozioni, che ha saputo mantenere alta l'attenzione dei fan. L'anime ha avuto modo di adattare diverso materiale dal manga originale, che conta attualmente nove archi narrativi principali.

La prima stagione ha già toccato vari punti cruciali, fra cui l'Arco del Marchio di Lycagon, Rabituza, il Guardiano della Tomba e ora sta affrontando l'Arco del Reattore a etere. Tuttavia, data la conferma di soli 25 episodi, potrebbe essere necessario tagliare l'adattamento dell'ultima saga.

Considerando il materiale ancora da adattare, come la saga del Nephilim Hollow, l'Arco Nightslayer's Shadow e altri a seguire è chiaro che c'è ancora molto spazio per nuove stagioni dell'anime e rimane ancora molto da esplorare della trama del manga originale. Al momento, tuttavia, non ci sono informazioni riguardo una possibile seconda stagione dell'anime.

Tuttavia, l'interesse per Shangri-La Frontier è alto, come dimostrato dalla sua popolarità su piattaforme come Crunchyroll e MyAnimeList. Sebbene non ci sia ancora stata una conferma ufficiale riguardo a una seconda stagione, la serie sembra ben posizionata per ricevere ulteriori adattamenti animati nel prossimo futuro, con magari nuovi episodi all'orizzonte. Nell'attesa, avete notato questa somiglianza fra Shangri La Frontier e Dark Souls