Shangri-La Frontier, ma quel boss non sembra provenire proprio da Dark Souls?

Shangri-La Frontier si distingue dai classici titoli isekai per essere innovativo e coinvolgente, capace di catapultare gli spettatori in un mondo ricco di segreti tutti da scoprire. Rakuro Hizutome è intenzionato a risolvere tutti i giochi meno riusciti disponibili in commercio, ma se questo videogioco lo stupisse?

Shangri La Frontier è l'MMO che distrugge la monotonia della vita di Rakuro, riuscendo a stupire persino un giocatore esperto come lui. Il videogioco - e di conseguenza l'anime stesso - prende ispirazione dalle migliori opere videoludiche: fra queste, si aggiunge anche Dark Souls con un tributo a dir poco eccezionale.

Recentemente il pubblico ha fatto la conoscenza di Wezaemon, un guardiano non-morto intrappolato in un'armatura da guerriero con l'obiettivo di proteggere la tomba della sua amata. Questo boss, che ha dato filo da torcere al povero Rakuro, è ispirato ai titoli della serie di Dark Souls: possiede delle mosse difficili da evitare e attacchi a dir poco letali. La sua katana può eliminare il nemico con un solo colpo, ma le sue abilità senza la sua arma possono essere altrettanto pericolose.

Affrontare Wezaemon richiede l'apprendimento attento dei suoi schemi di combattimento per garantire la sopravvivenza. Il combattimento con questo temibile boss si sviluppa in diverse fasi, una caratteristica comune nei giochi Souls. Tuttavia, in Shangri-La Frontier i vari stadi rappresentano un test di sopravvivenza che sfidano i giocatori a resistere agli attacchi del boss per un determinato tempo.