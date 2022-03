Shangri-La Frontier debutta con Planet Manga: ecco tutte le edizioni dell'opera di Fuji

Planet Manga chiude il mese di marzo 2022 con il botto. Dal giorno 31, in Italia debutta Shangri-La Frontier, opera scritta da Katarina e illustrata da Ryosuke Fuji. Ecco tutti i dettagli sull’uscita italiana del manga che ha già conquistato il pubblico giapponese.

Shangri-La Frontier è stato uno dei titoli Panini Comics per il Free Comic Book Day 2021. Ora, i lettori italiani avranno finalmente l’opportunità di approfondire la storia scritta da Katarina.

Shangri-La Frontier debutta in Italia in grande stile. Il primo volume, in uscita il 31 marzo 2022, debutta in edizione regular e variant cover con effetto floccato. Ma non è tutto. In parallelo a queste versioni, arriverà anche la Shangri-La Frontier – Expansion Pass, una raccolta di tutti i numeri della serie, con copertina variant diversa da quella floccata e booklet allegato. Questo, raccoglie i racconti inediti che approfondiscono il background narrativo dell’opera.

Nato nel 2017 come una novel pubblicata come web series da Shosetsuka ni Naro, Shangri-La Frontier viene serializzato su Weekly Shonen Magazine di Kodansha dal luglio 2020. I capitoli finora pubblicati dell’adattamento manga sono stati raccolti in sei tankobon, di cui l’ultimo uscito in Giappone a novembre. Per festeggiare il suo successo, Shonen Magazine ha pubblicato un trailer PV animato di Shangri-La Frontier.

La storia è ambientata in un futuro prossimo in cui i videogiochi si sono sviluppati verso la realtà virtuale a completa immersione. I videogiochi che non utilizzano tale tecnologia vengono definitivi come “giochi spazzatura”. Rakuro Hizutome è un cacciatore di trash game. Spinto dal proprietario del negozio di videogiochi che frequenta, acquista il best-seller Shangri-La Frontier, un gioco VR full-dive che conta oltre 30 milioni di giocatori registrati. Con l’identificativo di Sunraku, entra in un mondo virtuale in cui può sfruttare tutte le conoscenze acquisite nei trash game. E voi, collezionerete una delle più recenti hit di Weekly Shonen Magazine?