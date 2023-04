Da Shangri-La Frontier a Gachiakuta: tutti i candidati al 47° premio Kodansha per i manga

Istituito nel 1977, il premio Kodansha per i manga rappresenta uno dei riconoscimenti più prestigiosi del settore, al fianco del Manga Taisho e il Premio Culturale dedicato al dio dei manga, Osamu Tezuka. Ad un mese esatto dalla cerimonia di premiazione, andiamo a vedere quali sono le quindici opere candidate alle tre diverse categorie del premio.

Il 10 maggio 2023 verranno infatti svelati i vincitori della 47esima edizione del premio nelle categorie shonen, shojo e manga generale. Ricordando che sia in shonen che shojo sono stati inseriti anche lavori che sarebbero rientrati nella categoria “miglior manga per bambini” inserita nel 2003 e tolta solo di recente, ecco quali sono le opere in lizza:

Per la categoria shonen:

Akane-Banashi di Yuki Senaga e Takamasa Moue Kaoru Hana wa Rin to Saku di Saka Mikami Gachiakuta di Kei Urana Shangri-La Frontier di Ryosuke Fuji e Katarina Megumi no Daigo: Kyukoku no Orange

Per la categoria shojo:

My Girlfriend’s Child di Mamoru Aoi In the Clear Moonlit Dusk di Mika Yamamori Tamon’s B-Side di Yuki Shiwasu A Sign of Affection di Suu Morishita

Per la categoria manga generale:

Onna no Sono no Hoshi di Yama Wayama Skip and Loafer di Misaki Takamatsu The Darwin Incident di Shun Umezawa Manshu Ahen Squad di Tsukasa Monma e Shikako Medalist di Tsurumaikada Liaison: Kodomo no Kokoro Shinryosho di Yonchan e Yusaku Takemura

Da notare come Shangri-La Frontier torna per il secondo anno di fila tra le opere candidate nella categoria shonen, vinta nel 2022 da Vita da Slime di Taiki Kawakami, mentre Nina the Starry Bride e Police in a Pod si sono aggiudicati rispettivamente il premio come miglior shojo e miglior manga generale. Fateci sapere se conoscete qualcuna delle opere in lizza e quale vorreste che vincesse nei commenti.

Prima di salutarci, vi lasciamo ai risultati della 16° edizione del Manga Taisho, altro importante premio del settore.