Shangri-La Frontier: il successo di Shonen Magazine in un PV animato

Weekly Shonen Magazine è una delle riviste più famose di casa Kodansha e nel corso del tempo è stata ospitante di alcuni dei manga più amati di sempre. Al momento, la line-up si concentra su tanti progetti romcom e su EDENS ZERO di Hiro Mashima, ma nell'ultimo anno si è fatto strada anche la novità Shangri-La Frontier.

In pubblicazione dal 15 luglio 2020, quindi con quasi un anno di vita, con la sceneggiatura di Katarina e i disegni di Ryosuke Fuji, Shangri-La Frontier si è conquistato il suo spazio sulla rivista. A tema fantasy isekai, quindi col protagonista che si trova alle prese con un altro mondo, ha ricevuto un video promozionale che combina le vignette dell'anime a scene preparate appositamente come se fosse il trailer dell'anime. In alto potete osservare il video in questione che mostra il protagonista alle prese con un mostro.

Solitamente per promuovere i volumi, gli anniversari e il brand le case editrici si soffermano sul mettere le vignette del manga una dietro l'altra, dando un senso di dinamicità. Stavolta però Kodansha ha deciso di commissionare quasi un anime, ben realizzato e con tanto di doppiatori. Che siano le prove generali per un anime di Shangri-La Frontier? Azumi Waki è la voce narrante, mentre Yuma Uchida ha dato la voce a Sunraku.

Lo studente Rakurou Hizutome, liceale al secondo anno di scuole superiori, ha un solo interesse: trovare dei giochi schifosi da fare e finire completamente. Le sue capacità videoludiche non sono seconde a nessuno e riesce a divertirsi anche con i giochi più brutti. Per questo non vede l'ora di gettarsi nell'azione quando gli viene presentato il gioco VR Shangri-La Frontier, saltando i dialoghi e il prologo e passando direttamente all'azione. Ma anche un esperto come Rakurou poi scopre che c'è qualcosa che non va in Shangri-La Frontier.

Mentre Katarina non ha altre pubblicazioni nel mondo dei manga, Ryousuke Fuji è già noto per aver disegnato L'Attacco dei Giganti: Lost Girls, noto spin-off con protagoniste Annie e Mikasa.