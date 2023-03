Shangri-La Frontier, trailer e finestra di uscita per l'anime dalla web novel

Nell'estate del 2022 veniva ufficialmente annunciato l'adattamento anime di Shangri-La Frontier. Da quel momento la produzione è rimasta nell'ombra, almeno fino a ora. Attraverso un nuovo filmato promozionale è stata rivelata la finestra di uscita della serie ispirata alla web novel di Katarina.

Il primo trailer PV di Shangri-La Frontier rivela quando debutterà l'anime. L'adattamento farà il suo esordio nella stagione autunnale del 2023, e dunque a inizio ottobre, sul palinsesto streaming di Crunchyroll.

La clip promozionale introduce gli spettatori alla trama. Shangri-La Frontier segue la storia di Rakuro Hizutome, uno studente del secondo anno il cui hobby preferito è quello di completare videogiochi discreti. Le sue abilità pad alla mano non sono seconde a nessuno e quando gli viene presentato un nuovo gioco per VR salta il prologo per gettarsi a capofitto nell'azione. Ma Rokuro riuscirà a scoprire il segreto nascosto di Shangri-La Frontier?

Nel tweet in calce all'articolo trovate l'ultima key art condivisa dallo studio d'animazione C2C presso cui Toshiyuki Kuboka dirige l'anime con l'aiuto degli assistenti Hikori Ikeshita e Kazuyuki Fudeyasu. La web novel è stata adattata in un manga lanciato da Ryosuke Fuji sulle pagine di Weekly Shonen Magazine. Ecco un PV animato che celebra il successo di Shangri-La Frontier.