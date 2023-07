Shangri-La Frontier, trailer e informazioni per l'anime in arrivo in autunno

Negli ultimi anni Kodansha ha pubblicato diverse opere che hanno trovato il favore del pubblico, come EDENS ZERO di Hiro Mashima. Tra queste spicca anche Shangri-La Frontier, un fantasy isekai che vanta la sceneggiatura di Katarina e le illustrazioni di Ryosuke Fuji.

Recentemente sono arrivate grandi novità per gli appassionati della serie. Shangri-La Frontier sta ispirando un videogioco di genere action adventure sviluppato da Netmarble, ma non solo. Come ormai noto, molto presto Shangri-La Frontier diventerà un anime.

Attraverso le pagine ufficiali è stato diffuso un nuovo trailer di Shangri-La Frontier che oltre a presentare le premesse della trama rivela ulteriori dettagli sulla produzione. Nel filmato possiamo vedere il protagonista Rakuro Hizutome indossare un visore per la realtà virtuale e addentrarsi nel mondo fantastico del videogioco Shangri-La Frontier.

La premiere dell'adattamento di Shangri-La Frontier è stata confermata per domenica 28 ottobre 2023, in simulcast streaming su Crunchyroll. La serie è in produzione presso C2C Studios, con Toshiyuki Kubooka alla regia, Kazuyu Fudeyasu alla supervisione e scrittura delle sceneggiature e Ayumi Kurashima come direttrice capo delle animazioni. Nel cast di doppiatori figurano Yuma Uchida e Azumi Waki rispettivamente nei ruoli di Sunraku (Rakuro Hizutome) e Saigi 0 (Rei Saiga). Entrambi i doppiatori possono essere ascoltati nell'ultimo video promozionale.