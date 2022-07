Shangri-La Frontier, ufficiale: l'anime tratto dalla web novel arriva nel 2023

Negli ultimi anni, tra le pagine della rivista Weekly Shonen Magazine di Kodansha ha trovato spazio un isekai che ha colpito molti lettori: Shangri-La Frontier. Il manga è stato adattato con le illustrazioni di Ryosuke Fuji dall'originale web novel di Katarina, per poi arrivare anche in Italia grazie a Panini Planet Manga.

Shangri-La Frontier vede protagonista Rakuro Hizutome, incallito gamer appassionato dei cosidetti "Kusoge" (giochi brutti). Un giorno, il ragazzo decide di cimentarsi in un gioco di ruolo online molto popolare, Shangri-La Frontier, in cui andrà incontro a delle incredibili avventure con il suo insolito avatar dalla faccia di uccello.

Molto tempo fa, un leaker aveva parlato dell'adattamento animato di Shangri-La Frontier, anche se poi non si sono più avute notizie al riguardo. Almeno fino ad oggi: l'anime di Shangri-La Frontier è stato annunciato ufficialmente con un adrenalinico trailer, che trovate in cima a questa notizia. L'adattamento animato dell'opera esordirà nel 2023, e verrà prodotto da studio C2.



Oltre all'annuncio della serie, il trailer ha mostrato anche buona parte del cast. Alla direzione di Shangri-La Frontier troviamo Toshiyuki Kubooka (Harukana Receive) assistito da Hiroki Ikeshita. La scrittura della serie è affidata a Kazuyuki Fudeyasu (Black Clover), mentre Ayumi Kurashima (DEVILMAN Crybaby, Megalobox 2: Nomad) farà da character designer.



Oltre alla serie animata, è in sviluppo anche un videogioco ispirato a Shangri-La Frontier presso la casa di produzione Netmarble Nexus. L'isekai di Kodansha saprà replicare il successo del manga anche attraverso altri media?



Vi lasciamo al PV animato di Shangri-La Frontier.