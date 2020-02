Shanks, uno dei personaggi più amati in ONE PIECE, si mostra in un cosplay fedelissimo

In serie come One Piece, che vanno avanti con costanza da più di un ventennio, è normale vedere un numero di personaggi impressionante. Oda nel corso degli anni ha popolato il mondo che ha creato con costanza e spesso inserendo intere nuove ciurme e non presentando solo i singoli. E a oggi, pensare di contarli tutti, mette paura.

Ogni nuovo arco narrativo è un'esplosione di nuovi volti. Molto spesso ritornano facce già conosciute in precedenza, ma il più delle volte vengono inseriti una manciata di nuovi personaggi ad allargare il mondo già affollatissimo di One Piece. Se vogliamo analizzare la tendenza di Oda, basta seguire la crescita che la ciurma di Rufy ha avuto nel corso del tempo, o quanti nuovi arrivi ci sono stati, tra passato e presente, nel solo arco del "Paese di Wa".

Ovviamente tra tutti questi delle volte escono fuori dei personaggi per lo più anonimi, mentre altre volte compaiono figure dal carisma inaudito, capaci di ossessionare i fan anche se compaiono di rado all'interno della serie. Per dirne uno: Gol D. Roger. I motivi sono ovvio. È una leggenda del mondo creato da Echiro Oda; è colui che ha dato inizio alla grande era dei pirati ed è anche colui che ha trovato il One Piece che tutti cercano disperatamente.

Ma se vogliamo abbassare un attimo l'asticella e passare da un Re a un Imperatore, un altro personaggio che si avvicina molto al fascino che Roger ha sempre esercitato sugli appassionati è Shanks il Rosso. Anche qui i motivi sono molteplici: ha salvato Rufy da piccolo; gli ha donato il cappello di paglia divenuto un simbolo nell'intera serie e soprattutto le poche volte che è comparso sulla scena ha sempre catturato tutti con il carisma che è in grado di esercitare e la forza che sembra quasi vedersi smuoversi sotto i suoi sguardi severi.

Ebbene, per tutta una serie di motivi, non è un personaggio facile da imitare, eppure il cosplayer @vivien_cosplay, ha pubblicato su Instagram la sua personalissima interpretazione di Shanks, che potete trovare in calce all'articolo, e i fan ne sono rimasti davvero entusiasti. Infatti basta un colpo d'occhio per vedere quanto sia fedele all'originale, nel vestiario quanto nella parrucca. Ma è proprio l'atteggiamento che la rende una copia ben riuscita dell'Imperatore. Lo sguardo duro e severo; e forse, se dobbiamo trovare un difetto, sarebbe stato meglio se avesse tenuto il pizzetto un po' più corto.

Cosa ne pensi del cosplay in questione e anche cosa ne pensi del personaggio di Shanks? Ti piace, credi che avrà un ruolo fondamentale alla fine della serie come si dice da più parti? Faccelo sapere nei commenti.

