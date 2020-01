Shanks il Rosso imperversa in un action figure a tema ONE PIECE da quasi 400 euro

Shanks il Rosso è uno dei personaggi preferiti dai fan di ONE PIECE, grazie al suo carisma invidiabile e a un'aura di mistero che circonda l'intera storia del pirata. Pertanto, una stupenda action figure dedicata a uno dei quattro Imperatori non potrà che far gola agli appassionati dell'epopea di Eiichiro Oda.

In prossimità del capitolo 969 di ONE PIECE, ci avviciniamo inseparabilmente alla soglia del millesimo numero della saga, previsto per la fine di quest'anno. Fino al termine di questo 2020, i fan sperano di poter scoprire qualcosa in più in merito alla figura di Shanks, soprattutto intorno agli eventi che lo hanno reso uno dei pirati più potenti del franchise, nonché uno dei temibili 4 Imperatori.

Per rendere grazia al personaggio, Model Palace Studio non poteva esimersi dal dedicare l'ultimo modellino in scala realizzato dalla compagnia al capitano della ciurma del Rosso. La statuetta in questione, che potete ammirare in tutto il suo splendore nella galleria allegata in fondo alla pagina, ritrae l'iconico pirata con una perizia di dettagli a dir poco incredibile. La cifra monstre di 377 euro, a cui si aggiungono le classiche spese di spedizione, giustificano l'altissima qualità della figure e delle notevoli dimensioni di 47 x 45 x 41 (cm).

Il modellino in scala 1/6 sarà disponibile prima della seconda parte del 2020, con i pre-ordini aperti già nella giornata di ieri. E voi, invece, cosa ne pensate di questa statuetta di Shanks il Rosso, vi piace? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito spazio qua sotto.