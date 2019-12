Sharingan Eterno e Rasengan combinato padre-figlio nell'episodio 135 di Boruto

L'anime di Boruto: Naruto Next Generations, puntata dopo puntata, sta facendo parlare sempre più di sé, entrando nel vivo dell'arco narrativo del passato. Abbiamo visto come gli ultimi episodi siano stati molto più concitati e ricchi d'azione rispetto ai precedenti. Tornato Urashiki sul campo di battaglia, le cose si sono fatte tese.

Abbiamo visto come il nemico sia riuscito a creare scompiglio tra le file dei nostri eroi sfoderando una tecnica oculare, il Rinnegan Blu, mai vista prima. Non solo è riuscito a ferire non gravemente il maestro Jiraiya a una spalla, ma Sasuke, per permettere ai suoi compagni di salvarsi, si è dovuto immolare con la conseguenza perdita dei sensi.

Abbiamo visto, in un precedente articolo, come sia stata la Sakura del passato a trarre in salvo Sasuke e aiutarlo, mettendo a repentaglio la sua stessa vita per una persona che non "conosce". Abbiamo anche parlato del combattimento che si è consumato alla fine del episodio 134, quando grazie all'intuizione di Boruto e l'astuzia di Jiraiya, il trio completato dal giovane Naruto è riuscito a mettere a tappeto e provocare grossi danni a Urashiki.

Questo fine settimana andrà in onda l'episodio 135 e le prime immagini anteprima della puntata cominciano a fare la loro comparsa sulla rete. Infatti, l'utente Abdul_S17 ha condiviso un post su Twitter in cui mostra quattro sequenze del suddetto episodio, facendo anche una lista divisa in quattro punti in cui vengono riassunti, grosso modo, gli eventi salienti della puntata 135.

Come potete vedere dalle immagini in calce all'articolo, possiamo osservare, in ordine orario:

Sakura priva di sensi tra le braccia di Sasuke. Come dice la descrizione, sembrerebbe che la ragazzina abbia consumato gran parte del suo chakra e che l' Uchiha si stia prendendo cura di lei.

priva di sensi tra le braccia di Sasuke. Come dice la descrizione, sembrerebbe che la ragazzina abbia consumato gran parte del suo chakra e che l' si stia prendendo cura di lei. Sasuke tornare ad attivare nuovamente lo Sharingan Ipnotico Eterno che mancava da molto.

che mancava da molto. Uno strano Rasegan multicolore nel palmo di Naruto. In basso si intravede anche la mano del figlio e quindi tutto fa pensare che quello sia il frutto del loro allenamento congiunto.

nel palmo di Naruto. In basso si intravede anche la mano del figlio e quindi tutto fa pensare che quello sia il frutto del loro allenamento congiunto. Naruto ricoperto dal manto della volpe che affianca Boruto durante un attacco combinato. Molto probabilmente mentre eseguono il sopracitato Rasengan contro il nemico.

Sicuramente ci attende, si spera, un episodio emozionante e ricco di azione. La terza immagine ci ha ricordato molto l'enorme Rasegan che Boruto e Naruto avevano generato insieme quando hanno inflitto l'attacco finale a Momoshiki. Che anche Urashiki andrà incontro a un simile destino? Non ci resta che attendere.