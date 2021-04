I Shaved. Then I Brought a High School Girl Home si concluderà a giugno con il Volume 5

I Shaved. Then I Brought a High School Girl Home ha appena ricevuto un adattamento anime disponibile su Crunchyroll, e a quanto pare si concluderà ancora prima della trasmissione del tredicesimo e ultimo episodio. Kadokawa, la casa editrice che pubblica la serie in Giappone, ha infatti confermato che il quinto Volume della light novel sarà l'ultimo.

Per chi non fosse familiare con la serie, ricordiamo che I Shaved. Then I Brought a High School Girl Home, anche conosciuta come Higehiro in oriente, è una serie di light novel del 2017 serializzata mensilmente su Monthly Shonen Ace di Kadokawa. Il quarto Volume è stato pubblicato in Giappone il 26 dicembre 2020, e il quinto completerà la storia. L'adattamento manga ha trasposto due Volumi e mezzo della light novel in 27 capitoli, quindi dovrebbe concludersi entro due o tre anni con la pubblicazione del Volume 11.

In Italia l'opera è tutt'ora inedita, ma Crunchyroll distribuisce gli episodi dell'adattamento anime ogni lunedì pomeriggio. La sinossi recita quanto segue: ""Yoshida, un impiegato di 26 anni, torna a casa ubriaco dopo essere stato scaricato dalla ragazza che amava. Sulla strada del ritorno vede una liceale seduta a terra, Sayu Ogiwara, disposta a cederle il suo corpo in cambio di un posto dove dormire. Il ragazzo le permette di stare da lui, e il giorno dopo i due stringono un accordo: Saya potrà restare quanto desidera, ma in cambio dovrà occuparsi della casa, pulendo e cucinando. Così, inizia la strana storia di convivenza tra una studentessa in fuga e un aspirante businessman".

E voi cosa ne pensate? State seguendo l'anime? Fateci sapere le vostre impressioni nei commenti! Per altre romcom, vi ricordiamo che tra pochi giorni debutterà anche Ijiranaide Nagatoro-san, uno degli anime primaverili più attesi in assoluto.