I Shaved. Then I Brought a High School Girl Home debutta il 5 aprile, mostrato il trailer

Nel caso in cui foste amanti degli anime romantici, sarete felici di sapere che l'adattamento dell'ottimo I Shaved. Then I Brought a High School Girl Home di Shimesaba e Booota arriverà prima del previsto, e che pochi istanti fa è stato pubblicato il secondo trailer ufficiale. La data di uscita è il 5 aprile 2021, e la stagione sarà composta da un solo cour.

Hige o Soru. Soshite Joshi Kosei o Hiro, anche conosciuto in occidente come I Shaved. Then I Brought a High School Girl Home, è una serie di light novel del 2017, pubblicata in Giappone da Kadokawa e attualmente in corsa con oltre 1,5 milioni di copie vendute. L'opera si è rivelata un successo e nel 2018 è stato annunciato un adattamento manga, anch'esso in fase di serializzazione con poco meno di 30 capitoli pubblicati. Nel 2019 l'opera ha conquistato un posto nella Top 100 dei manga più popolari su Reddit, piazzandosi al settimo posto.

Nel caso in cui non foste familiari con la serie, di seguito potete leggere la sinossi ufficiale: "Yoshida, un impiegato di 26 anni, torna a casa ubriaco dopo essere stato scaricato dalla ragazza che amava. Sulla strada del ritorno vede una liceale seduta a terra, Sayu Ogiwara, disposta a cederle il suo corpo in cambio di un posto dove dormire. Il ragazzo le permette di stare da lui, e il giorno dopo i due stringono un accordo: Saya potrà restare quanto desidera, ma in cambio dovrà occuparsi della casa, pulendo e cucinando. Così, inizia la strana storia di convivenza tra una studentessa in fuga e un aspirante businessman".

Tutti i fan degli anime sentimentali/slice of life possono quindi gioire, visto che nel corso dello stesso mese arriveranno anche Ijiranaide, Nagatoro-san e Fruits Basket 3. Per il momento, però, non è stata ancora confermata la trasmissione in Italia.