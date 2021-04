Shazam: DC Comics presenta la nuova miniserie dedicata a Billy Batson

Considerando l'assenza di diversi supereroi abbastanza rilevanti dagli eventi di Infinite Frontier, alcuni dei quali hanno comunque trovato spazio nella più recente serie Future State, la DC Comics ha annunciato il ritorno di Billy Batson, ovvero Shazam, con una miniserie composta da quattro volumi, prevista per il mese di luglio.

Scritta da Tim Sheridan e disegnata da Clayton Henry questa nuova storia si presenta come un'estensione di quanto narrato in Teen Titans Academy. Preoccupato dal fatto che i suoi poteri stiano diventando sempre più inaffidabili, da cosa sia successo alla Roccia dell'Eternità e al Mago, Billy si reca all'accademia per cercare delle risposte, iniziando così un'avventura che avrà pesanti ripercussioni anche sugli altri studenti e sull'intera Isola Titan.

L'incipit della storia potrebbe portare ai drammatici eventi mostrati sia in Future State: Teen Titans che Future State: Shazam!, dove Billy, colto da una profonda crisi, finisce per separarsi fisicamente da Shazam, diventando prigioniero all'interno della Roccia dell'Eternità, e lasciando quindi l'entità libera di accumulare energia negativa con la quale ucciderà diversi personaggi dell'universo DC.

Il primo volume della miniserie verrà pubblicato il 20 luglio, e saranno disponibili tre versioni differenti, di cui trovate le cover in calce alla notizia. Ricordiamo che un iconico eroe della DC ha rinunciato ai suoi poteri, e vi lasciamo scoprire l'identità del nuovo leader della Suicide Squad.