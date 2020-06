Immortal She-Hulk, annunciato un nuovo fumetto Marvel Comics

Poche ora fa la Marvel Comics ha annunciato Immortal She-Hulk, una storia one-shot che andrà a inserirsi nell'imminente evento crossover tra gli Avengers e i Fantastici Quattro, Empyre. A occuparsene saranno lo scrittore Al Ewing, e gli artisti Jon Davis-Hunt e Joe Bennet.

Insieme all'annuncio, la Casa delle Idee ha fornito una breve sinossi dell'albo, che vi lasciamo di seguito:

"IN WAKE OF EMPYRE, JEN WALTERS diventa IMMORTALE! Gli eventi di EMPYRE hanno cambiato tutto per Jennifer Walters. Ora sembra avere una nuova prospettiva di vita... ma le cose non sono mai così semplici per l'eroina. Al Ewing ha reso She-Hulk "Immortale", con una terrificane storia autonoma!"

Come già accennato in apertura, questo racconto collimerà con l'evento Empyre, scritto da Dan Slott in collaborazione con lo stesso Al Ewing. Le premesse narrative sono piuttosto semplici, gli Avengers e i Fantastici Quattro ingaggeranno una battaglia con i Kree e gli Skulls, in precedenza rivali ma ora riuniti in un unico impero.

L'editor CB Cebulski lo ha definito "l'evento più sconvolgente del 2020 della Marvel", mentre l'editor esecutivo Tom Brevoort ha fornito qualche indicazione in più in merito alla natura del progetto:

"Empyre nasce da una serie di storie classiche della Marvel, incluse la Guerra di Kree-Skurll, la saga della Madonna Celestiale, l'origine dei Giovani Vendicatori e molte altre. E' il punto di contatto che riunisce diversi elementi che hanno fatto la storia della Marvel".

Quali sono le vostre aspettative per la prossima incarnazione di She-Hulk?

