She-Hulk, ritorno al passato per Jennifer Walters sulle pagine di Avengers

Nel numero celebrativo Avengers #750, si conclude la storyline World War She-Hulk, che ha visto come protagonista l'alter ego di Jennifer Walters. La storia si chiude con un ritorno al passato per She-Hulk, appena in tempo per il lancio della sua nuova serie Marvel Comics.

Sin dall'inizio della run degli Avengers attualmente in corso, la versione di She-Hulk che abbiamo visto in azione è stata più simile al classico Hulk, che all'intelligente gigantessa a cui Marvel ci ha abituato. In World War She-Hulk, sembrava che il villain Red Widow avesse fatto il lavaggio del cervello a She-Hulk, portandola a scatenare la sua furia sul regno di Atlantide.



In realtà, She-Hulk è riuscita a sfuggire al controllo di Red Widow, salvando Namor e i suoi sudditi da una bomba gamma, assorbendone le radiazioni. Questo ha portato il già muscoloso corpo di She-Hulk al punto di non ritorno, facendole assumere una forma ancora più mostruosa. Alla fine però, questa overdose di radiazioni si è rivelata positiva per She-Hulk, facendole ottenere nuovamente la sua forma classica che avremo modo di vedere anche nell'adattamento di Disney+ (le prime immagini di She Hulk sono già disponibili).



Al termine della storia, She-Hulk decide di prendersi un periodo di pausa dagli Avengers, per poter riorganizzare la sua vita. Si tratta del punto di partenza della sua nuova serie a fumetti, che debutterà a Gennaio 2022. Jennifer Walters non è la sola ad ottenere un nuovo fumetto: anche suo cugino Bruce Banner è protagonista di una nuova serie di Hulk.