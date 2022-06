She Professed Herself Pupil of the Master e altri debuttano sul catalogo di Crunchyroll

La torrida stagione estiva è alle porte e Crunchyroll le da il benvenuto accogliendo due nuove serie anime e un OVA sul proprio catalogo streaming. Sulla piattaforma, hanno fatto il loro debutto gli anime She Professed Herself Pupil of the Wise Man e Sasaki and Miyano, e lo speciale given - on the other hand.

Da pochissimo, l'offerta di Crunchyroll si è ampliata con il debutto di Beast Tamer. Il servizio di proprietà Sony, che di recente è stato accorpato a Funimation, rilancia con ben altri tre prodotti. Dalla libreria di Funimation, su Crunchyroll sono arrivati She Professed Herself Pupil of the Wise Man e Sasaki and Miyano.



Tratto dalla serie di light novel scritte da Hirotsugu Ryusen e illustratre da Fuzichoco, She Professed Herself Pupil of the Wise Man segue la storia di Kagami Sakimori, il quale un giorno si risveglia nel mondo parallelo del suo MMO preferito. In questa realtà, interpreta l'allieva del suo vecchio personaggio. Sasaki and Miyano, serie manga boysolve di Sho Harusono, racconta invece la storia dell'incontro tra i due omonimi personaggi. Sasaki, desidera passare ogni istante al fianco di Miyano.



In attesa che su Crunchyroll arrivi il doppiaggio italiano di Jujutsu Kaisen, debutta infine lo speciale di given, l'OVA given - on the other hand. Ritsuka Uenoyama ha perso la passione per la chitarra e per il basket. Tuttavia, dopo aver sentito cantare Mafuyu Sato, il suo cuore si risveglia.