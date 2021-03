She Professed Herself Pupil of the Wise Man riceverà un anime, uscita fissata per il 2021

She Professed Herself Pupil of the Wise Man, la serie di light novel di Hirotsugu Ryusen in corso dall'aprile del 2012, riceverà un adattamento anime nel corso del 2021 secondo quanto dichiarato pochi istanti fa dal sito streaming statunitense Funimation. La serie è in produzione dal 2020, e si è recentemente mostrata nel primo trailer ufficiale.

Kenja no Deshi o Nanoru Kenja, questo il nome dell'opera in Giappone, racconta la storia di Sakimori Kagami, un videogiocatore del MMORPG a realtà aumentata Arch Earth Online. Dopo aver speso anni a creare il personaggio perfetto, il ragazzo utilizza un oggetto in-game e il mattino dopo si ritrova intrappolato nel mondo fantasy, nei panni di una ragazza di nome Mira. Il suo personaggio non esiste più, e ora Sakimori deve fare in modo che Mira, il suo nuovo avatar, diventi ugualmente forte.

Nichika Omori presterà la propria voce alla protagonista Mira. Keitaro Motonaga (Date A Live Stagioni 1, 2 e 3) dirige l'anime presso Studio A-Cat, mentre Takamitsu Kouno (Utawarerumono: The False Faces, Absolute Duo) si occupa della sceneggiatura. Kumi Horii (LBX Girls, Infinite Stratos 2) già collaboratrice con A-Cat in passato, cura il character design basandosi sulle illustrazioni presenti nella light novel, mentre Go Sakabe (Date A Live, Digimon Adventure) compone le musiche.

La serie è attualmente in corso in Giappone con 14 Volumi pubblicati, e la prima stagione dovrebbe coprire per lo meno gli eventi raccontati nei primi 4. Per il momento non c'è una data d'uscita ufficiale, ma Funimation ha confermato che la serie debutterà nel corso dell'anno corrente.

E voi cosa ne pensate? Siete interessati?